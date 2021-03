Buurtbewoners Sint-Michiels Brugge hopen dat werken aan N31 einde maken aan ellendig getril

Maar misschien komt daar binnenkort dus verandering in. Het zou de slechte staat zijn van de N31 die voor de trillingen zorgt en deze week zijn onderhoudswerken gestart. "In het verleden is er al wat oplapwerk gebeurd", vertelt Hannelore, "en dat zorgde telkens, minstens tijdelijk, voor verbetering. We gaan nog niet te vroeg juichen, het stuk van de N31 in onze omgeving is ook pas later aan de beurt, maar we hopen stilletjes toch dat er binnenkort een eind komt aan deze ellendige situatie."