Chauffeurs Uber mogen in Brussel geen ritten meer aanvaarden op smartphone

Volgens de Brusselse overheid valt Uber onder de regelgeving voor verhuurders van auto's met chauffeur, zoals limousinediensten of taxibedrijven. Die mogen niet werken met bestellingen via geolocalisatie op een smartphone en moeten bovendien ook een schriftelijk huurcontract minstens drie uur op voorhand afsluiten.

Het wordt zo praktisch bijna onmogelijk om op Uber nog een beroep te doen in Brussel. Het gebruik van de smartphone is namelijk één van de belangrijkste onderdelen van het businessplan van Uber. Een verantwoordelijke van Uber stelt dat de regelgeving nog onderzocht wordt door het Grondwettelijk Hof. En "dat het bijgevolg onbegrijpelijk is dat maatregelen genomen worden tegen 2.000 chauffeurs."

Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reageerde bij RTBF en stelt dat het probleem ligt bij het gebruik van de telefoon tijdens ritten. "Uber gebruikt het limousinesyteem om bepaalde regels te omzeilen, dus moet het bedrijf dit systeem ook respecteren."