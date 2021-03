Cirkels op Gents Sint-Pietersplein moeten jongeren de afstandsregels laten respecteren

Bij Schepen van Jeugd, Elke Decruynaere (Groen), klinkt een soortgelijk geluid: "Gent is en blijft een studentenstad. We begrijpen dat ze het moeilijk hebben en erkennen dat ook. Als stad vertrouwen we onze studenten, en we blijven met hen in gesprek gaan over wat wel mogelijk is en hoe we dat op een veilige manier kunnen organiseren."

In totaal zou het gaan om zo'n 100-tal coronaveilige cirkels, met elk een diameter van 6 meter hebben. De cirkels zijn bedoeld voor 4 personen. De verschillende cirkels zullen gescheiden worden door een afstand van 4 meter.