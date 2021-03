Complimentendag in basisschool Deurne: positieve boodschappen voor de leerkrachten bij nachtelijke "inbraak"

De ouders mogen door corona niet meer in de school komen. Dus zat er niets anders op dan "in te breken". "We hebben op het speelterrein met krijt allerlei complimenten geschreven voor onze leerkrachten omdat zij in deze bijzondere tijden ontzettend goed werk doen", vertelt Anniek Francken van de oudervereniging. Omdat leden van de oudervereniging de school wel vaker helpen, hebben ze een sleutel van de poort dus er kwam geen glasgerinkel of een geforceerd slot aan te pas. Ze lieten slogans achter als "onderwijzers zijn bovennatuurlijk", "docenten zijn onbetaalbaar", "jij bent mijn held" en "leren is leuker met jou". De ouders hebben ook buiten de schoolpoort boodschappen gezet, omdat ze ook aan de buurt willen laten weten dat het een hele goede school is.