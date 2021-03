Computerspel simuleert bezoek aan VAXPO-vaccinatiecentrum in Kortrijk: "Zo weet iedereen wat te doen"

Lisa, de virtuele veiligheidscoach van "Play it Safe", loodst je in de simulatie stap voor stap door het vaccinatiecentrum VAXPO. Het centrum werd digitaal en driedimensioneel nagebouwd en alle handelingen en procedures worden er haarfijn uitgelegd. "Het filmpje duurt amper 5 minuten, maar brengt je wel helemaal op de hoogte van wat zo’n vaccinatie precies inhoudt”, zegt de Kortrijkse burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

De lancering komt zeker niet te laat, want de centra draaien maar over een paar weken op volle toeren. Nu heeft iedereen nog de tijd om de vaccinatieprocedure op het gemak te bekijken. “We hebben 3 weken gewerkt aan deze virtuele gebruikershandleiding, die je kan terugvinden op de website van VAXPO”, zegt Brecht Kets van “Play it Safe”. “We hebben met “Play it Safe” veel ervaring met opleidingen via computerspelletjes en wereldwijd maken bedrijven en organisaties gebruik van ons leerplatform.”