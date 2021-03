Contactberoepen mogen weer aan de slag: "Meer tattoos over overlijdens, echtscheidingen en depressies"

Aanvragen om het coronavirus op een arm te zetten of doodshoofden met mondmaskers, heeft Tanne nog niet gehad. "Al zie ik die wel opduiken in Amerika, Duitsland en andere landen". Maar de invloed van corona is wel op andere manieren merkbaar. "Wat wel opvalt, is dat er nu meer vraag is naar tatoeages voor mensen die overleden zijn, of om een scheiding te verwerken of voor een depressie die overwonnen is".