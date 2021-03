Coronacrisis doet "Grote Recessie" verbleken: krimp in 2020 drie keer groter dan in 2009

Dat de coronacrisis vorig jaar ongenadig heeft ingehakt op de Belgische economie moeten we niet meer vertellen, zeker niet als je bijvoorbeeld in de horeca- of evenementsector werkt.

Hoe hard de crisis heeft toegeslagen zien we nu ook in de cijfers van de Nationale Bank over heel rampspoedjaar 2020. Daaruit blijkt dat ons bruto binnenlands product - alles wat we met zijn allen in een jaar tijd maken - in dat nare jaar 6,3 procent gekrompen is.

“De sterkste daling sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog” en “driemaal ingrijpender dan die tijdens de Grote Recessie (-2,0 %) van 2009”, stelt de Nationale Bank vast.

In 2019 was de Belgische economie met 1,7 procent gegroeid. Schrale troost: België deden we het vorig jaar iets beter dan het gemiddelde van de eurozone, dat uitkwam op -6,8 procent.