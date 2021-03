Coronahuwelijk in gevangenis Merksplas: "Geen intiem moment, wel quarantaine na ceremonie"

Volgens Gazet van Antwerpen was de trouwerij in Merksplas de eerste in een Belgische gevangenis sinds de coronacrisis. Maar dat bericht klopt niet. In het naburige Wortel was er afgelopen zomer al een coronahuwelijk van een gedetineerde, zij het zonder fysiek contact. "Op 17 juli mocht ik twee vijftigers trouwen in de gevangenis", laat Hoogstratens burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) weten aan Radio 2.

"Een heel emotionele gebeurtenis voor bruid en bruidegom, maar ook voor mij en de ambtenaar van de gemeente die me begeleidde." In Wortel was van kussen en knuffels geen sprake. "Er waren ringen en emotionele speeches maar geen fysiek contact. Tussen het echtpaar stond een scherm van plexiglas."