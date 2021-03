De "zielige zwarte piet van Wilders" en alle ballen op Mark Rutte: de Nederlandse verkiezingscampagne is gestart

Wat bij de debatten opvalt: iedereen wil links zijn. Of toch een vorm van. De coronacrisis lijkt de Nederlander een serieuze duw in linkse richting gegeven te hebben. Premier Rutte, volbloed liberaal en al jaren centrum-rechts uithangbord, zei het al in de kamer: "Nederland is een in de kern diep socialistisch land." Verschillende kamerleden verslikten zich in hun koffie, maar als je de peilers en onderzoeken gelooft, heeft Rutte niet helemaal ongelijk: in deze coronatijden wil Nederland een sterkere overheid, meer overheidsinmenging in de zorg, meer investeringen in onderwijs en ook wonen moeten beter gecontroleerd worden om de prijzen van huur en koop te drukken.

Daar spelen zowat alle partijen van rechts tot links op in: de verkiezingsprogramma's lezen als een aaneenschakeling van investeringen en meer overheid. En dus ook premier Rutte, die jarenlang alles geprivatiseerd heeft wat hij kon en rotsvast voor de markt ging, spreekt nu constant over "een sterke overheid".

Het gevolg is dat de linkse partijen het moeilijk hebben om net op hun thema's uit de verf te komen. Geen enkele linkse partij haalt momenteel in de peilingen 10 procent. Bovendien schrikken ze allemaal op een of andere manier kiezers af: de uiterst-linkse SP is te radicaal, de PVdA is uit de mode en nog niet hersteld van de klap (nog 6 procent) 4 jaar geleden, Groen-Links blijft alleen sterk voor het eigen stedelijk hoogopgeleid kosmopolitisch publiek.

Rutte, daarentegen - als afgetekende leider in de peilingen - straalt zelfs op linkse domeinen schijnbaar het meeste vertrouwen uit. In een debat met Geert Wilders (PVV, radicaal-rechts) en Wopke Hoekstra (CDA, christendemocraten) op de radio, speelde hij daar op in, door zich te profileren als de goede vader die weet wat nodig is: investeren zonder roekeloos te zijn. Rutte zei het zo:

