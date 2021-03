Deeltijds Kunstonderwijs vraagt extra jaar aan minister van Onderwijs Ben Weyts

"Sinds maart vorig jaar zijn onze lesmomenten gehalveerd, gevierendeeld of afgelast", schrijven de leerlingen (+12) van het Deeltijds Kunstonderwijs in een brief aan minister Weyts. "We hebben nauwelijks nog de mogelijkheid om te kunnen werken in goed uitgeruste ateliers of repetitieruimtes met de broodnodige persoonlijke en volwaardige begeleiding."