Dichteres Delphine Lecompte test stress bij burgemeesters

"Het is de bedoeling dat de burgemeesters mijn dichterlijke tongbreker 1 minuut lang zo veel mogelijk herhalen", zegt Lecompte. "En dat zonder fouten te maken. Het was niet moeilijk om te maken, maar om het x-aantal keer foutloos te zeggen, dat is iets anders. Ik hou enorm veel van alliteratie en van "Willy Vandersteen-achtige" taalexperimenten. Mijn tongbreker zit vol adjectieven en kinderlijke rijmpjes."