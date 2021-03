Donorconferentie moet miljarden opleveren om hongerende bevolking van Jemen bij te staan, maar komt dat geld ook?

Wat begon als een opstand van sjiitische stammen tegen het centrale bewind, leidde al snel tot een verbrokkelde oorlog waarbij de sjiitische Houthi's, soennitische milities, een afscheidingsbeweging in het zuiden en terreurgroepen zoals Al Qaeda en IS elkaar te lijf gingen.

In 2015 kwam een Arabische coalitie met Saudi-Arabië en vooral troepen uit de Verenigde Arabische Emiraten tussenbeide, maar die slaagden er niet in om de Houthi's terug te dringen. De situatie zit muurvast: de Houthi's houden stand met steun van Iran en in de rest van Jemen is er nauwelijks nog iets dat voor een regering kan doorgaan.

Behalve tekorten aan voedsel en medicijnen wordt Jemen ook geteisterd door ziekten zoals cholera en meer recent ook het coronavirus die de verzwakte bevolking in hun greep houden.