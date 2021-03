Drie gemeenten in Denderstreek willen samen jongeren aan het werk helpen

Het is soms moeilijk om die jongeren die in moeilijke situaties zitten te bereiken, weet de schepen. “We kennen er een aantal via het OCMW of via de VDAB, maar om de jongeren te bereiken waar we het nu niet van weten werken we samen met de jongerenorganisaties in de streek.” Volgens schepen Cosyns kunnen die organisaties helpen om die jongeren vertrouwen te doen krijgen in zichzelf en in de geboden hulp. “Veel instanties helpen jongeren wel, maar doen vanalles vóór hen, zonder samenspraak. Die jongerenorganisaties kunnen een traject opstarten in samenspraak met de betrokkenen zelf.”

Solliciteren is een eindpunt van de begeleiding. De 3 steden vinden het hele traject daar naartoe even belangrijk. Veerle Cosyns vindt dat er in het verleden te weinig rekening is gehouden met de problematieken van de betrokken jongeren om een doel als opleiding of werk te bereiken. “Als je hoofd vol zit met andere dingen dan is het vaak moeilijk om een opleiding af te werken, dat is begrijpelijk.”