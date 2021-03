Extra signalisatie aan herdenkingsplek voor verongelukte Loes (7) in Schoten

Aan de plek waar vorige week de 7-jarige Loes verongelukte in Schoten, is extra signalisatie aangebracht. Aan de Horste-baan, op de hoek met de Amerlo-laan, werden heel wat bloemen, tekeningen en knuffels gelegd om Loes te herdenken. Omdat de politie wil vermijden dat op die plek nog meer ongevallen gebeuren, is er extra signalisatie aangebracht. Loes overleed vorige week toen ze, op weg naar school, de drukke Horste-baan wilde oversteken en onder de wielen van een aanhangwagen terechtkwam.