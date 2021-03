Eén op de 3 burgemeesters had gênant moment in onlinevergadering: "Vrouw van collega liep topless voor camera"

Ongeveer een jaar geleden zette het coronavirus voet aan wal in ons land. Het heeft de manier van leven en werken veranderd. Vergaderen vanop afstand: bijna niemand is eraan ontsnapt, ook de burgemeesters niet. En dat levert soms grappige of gênante anekdotes op. Uit een rondvraag van Radio 2 blijkt dat een derde van de Vlaamse burgmeester al een gênant moment heeft meegemaakt. In West-Vlaanderen is dat zelfs de helft! Dirk Verwilst (CD&V) is één van hen. Hij is de burgemeester van Meulebeke.

"Ik weet het nog goed. Het was op een dinsdagochtend", lacht Verwilst. "Plots kwam de vrouw van een collega uit de bad- of slaapkamer. Ze had helemaal niets aan, behalve een onderbroek. Het grappige was: haar man had helemaal niets door. Plots viel de vergadering stil. De voorzitter van de vergadering wist eerst niet wat te zeggen, maar vroeg dan aan die collega om het videobeeld af te zetten. Hij heeft dat onmiddellijk gedaan. Meer nog: hij heeft de vergadering verlaten. Voor de mannen in de onlinevergadering was het wel een aangenaam moment. Een paar maanden later kwam ik hem toevallig tegen. Gelukkig kon hij er al mee lachen."