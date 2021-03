Genezen wonden sneller dankzij een "hyperzwaartekrachtkuur" ondanks stress en gewichtloosheid?

In de ruimte worden astronauten blootgesteld aan extreme omstandigheden: kosmische straling, langdurige gewichtloosheid en sociaal isolement. Die factoren veroorzaken onder meer stress.

"Als het lichaam stress ervaart, maakt het eerst adrenaline en vervolgens cortisol aan. Langdurige stress zorgt voor een chronische blootstelling aan het stresshormoon cortisol. Die chronische blootstelling onderdrukt het immuunsysteem, terwijl wondherstel net afhankelijk is van een goed functionerend immuunsysteem. Stress remt wondgenezing dus af. Wondgenezing komt nog trager op gang, wanneer er ook nog langdurige gewichtloosheid bij komt kijken", zei Eline Radstake, een doctoraatsstudente verbonden aan het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN en de UGent.

Radstake diende – samen met Silvana Ferreira da Silva Miranda, haar collega-doctoraatsstudente bij SCK CEN en UGent, en Cynthia Van Rompay, masterstudente bij UAntwerpen – een projectvoorstel in bij het opleidingsprogramma 'Spin Your Thesis!' van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dat programma biedt universitaire studenten de mogelijkheid om een wetenschappelijk of technologisch onderzoek met hyperzwaartekracht (+1G) uit te voeren in een aantal onderzoeksdomeinen en haar project, dat FORTE heet, was een van de drie geselecteerden.

De onderzoekers willen weten of een ‘hyperzwaartekrachtkuur’ het tij kan keren en een vertraagde wondgenezing kan tegengaan.

Ze hopen een antwoord op die vraag te vinden in het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk in Nederland, het technische hart van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Het onderzoekscentrum beschikt over de Large Diameter Centrifuge, een installatie met een diameter van acht meter, die tegen hoge snelheden om haar eigen as draait om hyperzwaartekrachten tot 20G te kunnen simuleren. Ter vergelijking: de gemiddelde zwaartekracht op aarde bedraagt 1G.