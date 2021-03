Gents meisje van 16 schrijft boek "Rozengeur of maar een schijn?"

Améline Vandewalle: "Iedereen denkt dat Eline een prachtig leven heeft, want ze haalt goede punten op school en ze heeft heel wat vriendinnen. Maar thuis heeft ze het helemaal niet zo makkelijk, want haar moeder kampt met een alcoholverslaving". Of hoe de schijn bedriegelijk is en het leven echt niet altijd rozengeur en maneschijn is. "Gebeurtenissen uit mijn eigen leven zitten niet in het boek, maar onbewust krijg je wel mee hoe ik tegen het leven aankijk en met gevoelens omga".