Knaldrang - aflevering 1: Artiesten staan te trappelen, "probeer elke dag gezond in 't kopke te blijven"

De gesprekken met de artiesten vonden plaats voor het Overlegcomité van 5 maart. Daar is beslist dat evenementen (en dus ook culturele activiteiten) met 50 aanwezigen buiten weer kunnen vanaf 1 april. "Het is een begin, maar daar kunnen we niet blij mee zijn. We vragen een werkbaar kader. Dit is niet rendabel", zegt Frederik Sioen van de Crisiscel Cultuur daarover na afloop van het Overlegcomité.