"Nomadland" en "The crown" winnaars op Golden Globes, beste miniserie is "The Queen's gambit"

De Golden Globes zijn uitgereikt, de prestigieuze Amerikaanse prijzen voor films en tv-series. Beste dramafilm werd "Nomadland", een film over Amerikanen die in busjes door de VS trekken. Ook twee populaire Netflix-series vielen stevig in de prijzen: "The crown", over het Britse koningshuis, werd de beste dramaserie. "The Queen's gambit", over een vrouwelijke schaker, werd uitgeroepen tot beste miniserie.