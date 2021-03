38 grote snelwegwerven dit jaar: bekijk hier waar en wanneer in jouw buurt gewerkt wordt

In Oost-Vlaanderen zijn een tiental werven gepland. "Het viaduct van Gentbrugge is een van die werven, daar zitten we al in de tweede fase", legt Peeters uit. "We plannen onder meer ook structureel onderhoud van de R4 tussen Oostakker en Destelbergen. We doen dat in de tweede week van de paasvakantie om de hinder zoveel mogelijk te beperken."

Bekijk hieronder in detail de geplande werven in de provincie Oost-Vlaanderen, de andere provincies volgen eronder: