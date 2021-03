Half miljoen Belgen heeft (eerste) coronaprik gekregen: wie zijn ze en hoe merken we dat in de coronacijfers?

Het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen is al dagen opnieuw aan het stijgen. "Dat is zo in elke leeftijdscategorie, maar bij de 80-plussers blijven de curves stabiel of dalen ze", schreef Bart Mesuere gisteren nog op Twitter.

"We zien ook een duidelijke en indrukwekkende daling van 10 tot 20 overlijdens per dag bij de 85-plussers die te linken valt aan de vaccinatiecampagne. Het inzetten van onze eerste schaarse vaccins in deze kwetsbare groep lijkt dus een goede en impactvolle keuze te zijn geweest", besluit Mesuere.