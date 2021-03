Hartverwarmende solidariteitsactie na brand in kortrijk-Dutsel

"Het is ongelooflijk hartverwarmend hoe de mensen van Groot-Holsbeek, zelfs tot in Kampenhout en Bierbeek dingen binnenbrengen. We hebben al veel huisraad, zoals handdoeken, serviezen, kleding, douchegel, kuisgerief, kookpotten en dergelijke binnen gekregen. De gemeente is intussen op zoek naar een noodwoning voor de getroffen bewoners. Dankzij de giften van de mensen, kunnen we al zeker een huis meubileren en zo de mensen een nieuwe start bezorgen, eens ze hersteld zijn", zegt Hilde nog.