Israël beschuldigt Iran van aanval op Israëlisch vrachtschip nabij de Perzische Golf

Er is echter veel meer aan de hand. Israël heeft vorig jaar verrassend diplomatieke contacten aangeknoopt met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein -twee staten in de Perzische Golf- en met andere Arabische landen zoals Soedan. Vooral die link met de Emiraten (Abu Dhabi en Dubai) heeft Israël een belangrijke strategische en economische voetafdruk verschaft in de Perzische Golf. Een van de bestaansredenen voor die nieuwe link is net de anti-Iraanse as in de Golf, die onder meer ook Saudi-Arabië omvat. Door de Hezbollah-militie in Libanon en het Assad-regime in Syrië staat Iran al langer bij de voordeur van Israël. Via de Emiraten sluipt Israël nu ook vlakbij Iran.