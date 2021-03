IVVO lanceert app om zwerfvuil aan te pakken: "Sinds corona stijgt de hoeveelheid zwerfafval"

De vorige jaren werd het afval allemaal op 1 dag ingezameld, maar nu loopt de actie een hele maand. Via de Weplog-app kunnen de deelnemers een hele maand lang zwerfvuil opruimen. "Je kan de app gewoon downloaden en daarop kan je dan aanduiden wel traject je wil opruimen", legt Valentijn Despeghel, woordvoerder van het IVVO, uit. "Als je begint dan staat je traject rood gekleurd en als je klaar bent, dan krijgt het een groene kleur. Zo kunnen andere deelnemers zien dat dat traject al opgeruimd is."

Maar ook op deze actie heeft corona een impact. "We stellen vast dat het afval langs de kant van de weg verhoogd is. Heel wat mondmaskers, ontsmettingsdoekjes, blikjes en ander afval belandt gewoon op straat. We moeten dus blijven investeren in deze problematiek", klinkt het. Een precieze oorzaak voor de stijging van het zwerfafval heeft het IVVO niet. "Het is wel zo dat we de laatste jaren een daling zagen in de hoeveelheid zwerfafval, maar sinds corona is er terug een stijging."