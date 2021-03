Kinderkunstwerken fleuren vaccinatiecentrum Noorderkempen op

Het vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone Noorderkempen is gelegen in een immense legerhal van 4.000 vierkante meter groot in Brasschaat. Om de hal wat op te fleuren, heeft de organisatie alles aangekleed met bomen, planten en kinderkunstwerken.



Aan de 50 basisscholen van de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel werd gevraagd om een groot schilderij van 1 vierkante meter te maken, waarin de kinderen hun gevoelens over het coronavirus of het vaccinatiecentrum kwijt konden.

De eerste 15 kunstwerken hangen al op, in de wachtruimte waar de gevaccineerden een kwartiertje moeten wachten na hun prik.

Kalmthouts burgemeester Lucas Jacobs (CD&V) en Cindy De Roeve van de eerstelijnszone bevestigden de eerste werken aan de muur in aanwezigheid van alle burgemeesters van de regio.

In de loop van de volgende week leveren de scholen nog doeken aan, zodat het centrum een fleurige aanblik krijgt met een kinderboodschap. "We merken dat de thema's "verbondenheid" en "samen kracht vinden" geregeld terugkomen in de werkjes", aldus De Roeve. "We zijn blij dat de leerlingen met zulke mooie kunstwerken zijn komen opdraven."

De scholen hebben uit eigen beweging nog meer kleinere schilderijtjes gemaakt, die een plekje krijgen in de onthaalruimtes en de behandelkamertjes.