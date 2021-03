Lange file in Diepenbeek na ongeval met drie vrachtwagens

In Diepenbeek zijn drie vrachtwagens op elkaar ingereden. Het ongeval gebeurde op de Nieuwstraat, dat is de drukke gewestweg tussen Genk en Diepenbeek. Een chauffeur zat vast in de cabine van de vrachtwagen en moest bevrijd worden door de brandweer. Er stond onmiddellijk een lange file in de richting van Diepenbeek. Ook in de richting van Genk staat er een lange kijkfile.