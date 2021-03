Lerares uit Pelt testte een jaar geleden als eerste Limburgse positief op corona: “Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht dat ik besmet was”

“Tijdens onze vakantie hoorden we al enkele berichten over het coronavirus, maar toen ik me op het einde van de vakantie niet goed voelde, dacht ik gewoon nog dat het door de vermoeidheid kwam”, vertelt Sabine. Maar voor de zekerheid liet ze zich testen. En die test bleek na enkele dagen positief te zijn.

Het virus had Sabine toen al goed te pakken. “De eerste week heb ik vooral in bed gelegen en ook de tweede week was het van mijn bed naar de zetel en dan terug naar bed. Pas in de tweede week kon ik eens even een paar stapjes in de tuin zetten en dan moest ik opnieuw in bed gaan liggen. Maar ook in de weken daarna was ik enorm vermoeid en had ik hoofdpijn, ik vond het ook mentaal erg moeilijk. Want al mijn energie was weg en iedereen dacht dat ik na enkele dagen weer beter zou zijn.”