Manège Saint-Hubert in Kapellen overgenomen door rijke Belg

Manège Saint-Hubert in Kapellen bestaat al meer dan 100 jaar en heeft nu dus een nieuwe eigenaar. Stephan Conter verhandelt meer dan 100 paarden en 1.000 paardentrucks per jaar. Hij zal de manège leiden. Onder andere de dochters van Bill Gates en Bruce Springsteen hebben al paardgereden bij hem in Meise. "We zijn heel blij dat de manège geen evenementenhal wordt, waar vroeger wel eens sprake van was. Het blijft een plek voor paardenliefhebbers en voor de paardensport", vertelt een blije schepen An Stokmans (Open VLD).