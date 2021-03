Verplichte vaccinatie zorgpersoneel? Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) is voor, Steven Van Gucht hoopt dat het zonder kan

De discussie over het al dan niet verplichten van het coronavaccin laait weer op na een uitbraak in een woonzorgcentrum in Anzegem, in West-Vlaanderen. Daar zijn 12 bewoners en 6 personeelsleden besmet geraakt met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Van de 6 personeelsleden hadden 4 zich niet laten vaccineren. De inwoners waren wel allemaal gevaccineerd. Volgens viroloog Steven Van Gucht heeft het vaccin de bewoners goed beschermd omdat geen van hen ernstig ziek is geworden. Hij vindt dat het wel aantoont dat vaccinatie van het zorgpersoneel aangewezen is.

