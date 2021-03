Na de "stoppen met te veel zeuren"-uitspraak: had Erika Vlieghe nu gelijk of niet?

Infectiologe Erika Vlieghe werd overladen met pek en veren op sociale media nadat ze in “De zevende dag” had gezegd dat we niet te veel mogen zeuren over de coronamaatregelen, omdat we het dan enkel erger maken. Maar klopt dat ook? Psychologe Margot Bastin (KU Leuven) geeft Vlieghe deels gelijk: “Het is wel belangrijk dat je erover kan praten, maar blijf zeker niet te lang rond die negatieve gevoelens hangen.”