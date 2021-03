Nazi-kampbewaker opgepakt in de VS: "Mogelijk verantwoordelijk voor dood van gedeporteerden uit Meensel-Kiezegem"

Tom Devos van Museum44, dat gebeurtenissen uit de oorlog voor Meensel-Kiezegem verzamelt, wil dan ook graag weten wat de rol van de man is geweest. "We weten niet wat die man specifiek gedaan heeft", zegt hij. "Wat we al weten is dat Berger bij de marine was, en niet bij de SS. Wilde hij dat doen of moest hij? Dat weten we natuurlijk niet. Maar we willen zijn verhaal graag horen."

De zaak gaat in Meensel-Kiezegem over de tongen. "De gebeurtenissen van toen blijven nu, drie tot vier generaties later, nog altijd hangen. Er wordt nog altijd over gesproken. We kunnen uit het verhaal van Berger hopelijk nog wat leren, opdat zulke zaken nooit meer opnieuw zouden gebeuren", besluit Tom Devos.