Na de vertaalheisa: opkomen tegen racisme is noodzakelijk, maar laten we het verstand niet verliezen

We are striving to forge a union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know, to put our future first, we must first put our differences aside.’

– Amanda Gorman

Rond deze prachtige boodschap van eenwording bestaat nu een grote tweestrijd. Volgens sommigen mogen we onze verschillen namelijk niet aan de kant schuiven, maar moeten we ze net in de spotlights zetten. De vertaler van "The hill we climb" mag niet blank zijn, want een blank persoon zou onmogelijk kunnen begrijpen hoe het is om zwart te zijn. Maar hoe kan ik dat gedicht dan nog aanraden aan mijn blanke vrienden als zij de beschreven ervaringen nooit zullen snappen? Waar heeft Gorman haar tijd ingestoken als we elkaar nooit kunnen begrijpen?