Oud stadskantoor in Hasselt wordt nieuwe broeihaard voor kunstenaars

“In tegenstelling tot het cultuurcentrum, waar de kerntaak programmeren en presteren is, zal de focus van deze kunstenwerkplaats op productie liggen”, verduidelijkt Venken. “Creatievelingen krijgen hier de kans om te groeien en om dingen uit te werken, en hun creaties nadien ook te tonen. Denk maar aan dans- of theatergezelschappen. Bovendien zullen we ook de audiovisuele kunsten mee integreren. Dit project zal leiden tot nog meer beleving en draagvlak voor cultuur terwijl we voorkomen dat talent onze provincie verlaat op zoek naar extra kansen of publiek.”