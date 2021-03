Plannen voor woningen in en rond kasteel van Rijkel worden concreter: “Er is weer hoop”

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om in groep op het terrein te gaan kijken. Daardoor heeft de opmaak van de plannen vertraging opgelopen. “Over zoiets kan je geen online-vergadering organiseren", gaat de burgemeester verder. "Ten eerste bereik je via de computer maar een beperkt deel van de inwoners. En je kan dan wel een plan tonen op het scherm, dat is toch niet hetzelfde als daar ter plekke rondwandelen en uitleg krijgen.“

“Het kasteel is iets heel bijzonder voor de buurt daar”, beseft Awouters. "En ook voor de stad heeft het kasteel van Rijkel een grote uitstraling.” Maar intussen ligt het kasteel er al zo’n 20 jaar verlaten bij en moet het grondig opgeknapt worden. “Maar er is nu wel hoop”, besluit de burgemeester.