Extra controles om sluikstorters in natuurgebieden te vatten: “Vooral zwerfvuil aan banken zijn een probleem”

Sinds de coronacrisis ligt er steeds meer zwerfvuil in natuurgebieden. Bezoekers vergeten vaak hun afval weer mee te nemen, of in de vuilnisbakken te gooien. En het probleem wordt groter, zegt boswachter Bram Vereecken van Polders van Kruibeke: “Het probleem is al een tijdje aan de gang. Met corona zoeken de mensen nu natuurlijk de natuur op, maar ze respecteren de regels niet."

Lokale toezichthouders zullen daarom in de toekomst nog vaker controles uitvoeren om sluikstorters te vatten. Dat komt er op initiatief van Vlaams minister van Natuur, Zuhal Demir (NV-A). "Mensen mogen uiteraard genieten van de praal en pracht van onze natuur, maar wanneer ze hun afval zomaar achterlaten in de natuur moeten we daar op reageren”, zegt Demir. Wie betrapt wordt, riskeert een boete tot 100 euro. Bij ernstige inbreuken kunnen de boetes zelfs nog hoger oplopen.