Eerste vaccins van Covax-programma toegediend in Ivoorkust en Ghana: "Drie maanden na rijke landen"

"Productielocaties openen in ontwikkelingslanden"

De coronapandemie heeft de kloof tussen rijke en arme landen nog verder uitgediept. Dat wordt ook geïllustreerd door de toegang tot vaccins. Terwijl rijke landen massaal deals sluiten met grote farmabedrijven om voorraden voor zichzelf te reserveren, zijn arme landen afhankelijk van het Covax-programma.

Om het wereldwijde tekort aan vaccins op te vangen, hebben Zuid-Afrika en India een voorstel gedaan bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarover maandag en dinsdag wordt gedebatteerd. Beide lande vragen bij de WTO een tijdelijke uitzonderingsmaatregel, die landen de mogelijkheid zou moeten geven om patenten van farmabedrijven tijdelijk op te heffen, zodat medische hulpmiddelen voor COVID-19 sneller en in grotere hoeveelheden kunnen worden geproduceerd.

Het is niet toevallig dat India een van de drijvende krachten achter dat voorstel is. India is namelijk een van de grootste producenten van vaccins ter wereld. Het land is ook heel belangrijk voor de vaccinproductie voor zuiderse landen. Ook de vaccins die zijn geleverd aan Ghana en Ivoorkust werden geproduceerd door The Serum Institute in India.

De nieuwe topvrouw van de Wereldhandelsorganisatie, de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala, trad vandaag aan. "Om de vaccinproductie te verhogen, moeten we samenwerken met farmabedrijven om productielocaties te openen in ontwikkelingslanden", zei ze op haar eerste dag in haar nieuwe functie.