Reservekandidaten coronaprik nu nog lukraak aangeduid en dat leidt tot frustraties: "Kunnen centra niks verbieden"

"We wisten dat we in de beginfase wat te weinig tijd namen tussen het moment van de uitnodiging en het moment van de vaccinatie", legt Moonens uit. "We willen daar gaan naar een standaardtermijn van maximaal 2 weken. In het begin was het niet altijd mogelijk om die termijn te respecteren. Daarom rekenden we aanvankelijk op de digitale uitnodigingen, maar daar speelde die databank ons dus parten."