Rottweiler bijt lip af bij 20-jarige vrouw in Borsbeek

Het is momenteel niet duidelijk of het om een hond gaat die van het terrein is geraakt of dat het gaat om een dier dat in de buurt was. "Van de eigenaar van de hond hebben we niets meer vernomen. We dienen een klacht in bij de politie. Zo'n dingen kunnen gebeuren, maar dan moet je als eigenaar ook je verantwoordelijkheid nemen", zegt de vader nog. De politie zegt dat normaal gezien hondenbeten onderling worden geregeld via de verzekering maar dat deze feiten ernstig genoeg zijn om een proces-verbaal op te stellen. Na de klacht zullen ze de eigenaar van de hond contacteren.