Schoonheidsspecialiste in Heusden-Zolder is komende 6 weken volzet: "Klanten zijn onmiddellijk beginnen te boeken"

Naast de kappers mogen vanaf vandaag ook de niet-medische contactberoepen weer aan de slag. Zo is Kathleen Scevenels uit Heusden-Zolder vanmorgen ook weer gestart in haar schoonheidssalon Beau-Vie. Haar eerste klant Barbara was er vanochtend al vroeg bij om 7 uur. "Ik voel me vooral vereerd dat ik als eerste mag komen", lacht Barbara. "Ik laat alles door Kathleen doen. Ik vind het ook belangrijk om verzorgd voor de dag te komen."

"Bij Kathleen langskomen is niet alleen fysieke zorg, maar ook mentale zorg. Tijdens de behandeling staat er een zacht muziekje op, we hebben een goede babbel, het is hier even tijd voor mezelf."