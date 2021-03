Sint-Truiden vervangt gele paaltjes door plantvakken: "Ze zijn heel veilig en ze brengen meer groen in de stad"

De gele paaltjes waren een maatregel om de snelheid te remmen. In de Binderveldeweg is vandaag het eerste plantvak aangelegd. "We hebben in het verleden te veel van die gele paaltjes in onze stad geplaatst op vraag van mensen en de vroegere schepen", zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) "Maar we hebben dan vorig jaar beslist om die gele paaltjes weg te halen en te kijken hoe we die kunnen vervangen door plantvakken."

De plantvakken hebben naast snelheidsremmer ook nog een ander doel: "We gaan meer vergroenen en meer ontharden overal in de stad", zegt Heeren. "Ze zijn heel veilig, er komen bomen en groen in. En op die manier dragen we ons steentje bij aan een beter klimaat".

Er zullen in Sint-Truiden zo'n 40 plantvakken aangebracht worden.