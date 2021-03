Slechtvalken zijn terug in Sint-Niklaas: "Hopelijk raken ze niet verward door de werken aan de OLV-kerk"

Al sinds 2015 brengt een koppel slechtvalken elk jaar met succes een aantal jongen groot in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas. Vandaag begint het nieuwe broedseizoen en het koppeltje is al meteen gespot in de toren. "Zaterdag heeft een collega het vrouwtje gezien via onze camera in het nestkastje", vertelt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. De organisatie heeft de camera's opnieuw geactiveerd, zodat je ook dit jaar het doen en laten van de slechtvalken kan volgen via een livestream. Het eerste ei wordt verwacht rond 1 april.