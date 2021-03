"Trump is nu de kingmaker, hij kan carrières maken of kraken", Björn Soenens peilt de stemming op Republikeins congres CPAC

Voor het eerst sinds 6 januari, de bestorming van het Capitool, sprak Donald Trump weer in het openbaar. Hij was top of the bill op het CPAC, de Conservative Political Action Conference. Die draaide helemaal rond hem en zijn politieke verrijzenis. Trump heeft de Republikeinse partij in zijn greep, ondanks het verlies van de politieke macht in het Witte Huis en het Congres. Björn Soenens maakte dit verslag in Florida voor "Terzake".