Na 20 jaar plant Bierbeek nieuw speelbos

Schepen van jeugd Lisa Hermans (CD&V) is blij dat het speelbos aan het Mevrouwkensveld er nu ook echt is. "Na een lange tijd op de planning hebben we vandaag het speelbos kunnen afwerken. De planten zijn nu nog piepklein, maar op termijn gaan we een nieuw bos zien in Bierbeek", zegt ze. Tussen de nieuwe bomen is ook een groot stuk niet beplant. Daar komen later speelelementen. "Wanneer het bos volgroeid is, plaatsen we nog natuurlijke elementen om op te spelen. Zo kunnen kinderen uit de buurt zich uitleven in de natuur."