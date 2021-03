Standbeeld van Leopold II in Halle gaat van zijn sokkel en krijgt context 

Daarom blijven de beelden staan in het Albertpark, maar niet in hun huidige vorm. "We halen het borstbeeld van Leopold II van zijn sokkel. Zo halen we Leopold II dus letterlijk van zijn voetstuk en verheerlijken we hem niet meer. De plaats achter het beeld geeft ruimte voor duiding met foto's, tekst en een QR code voor meer informatie", vertelt de burgemeester. "We kunnen de beelden ook weghalen, maar dan wis je de geschiedenis. Het valt niet te ontkennen dat er tal van wandaden gebeurt zijn in die periode en wij willen die kritische duiding bieden voor inwoners en voorbijgangers."

Ook het andere koloniale monument 'Hulde aan de pioniers' verderop in het park blijft niet hetzelfde. "Bij het tweede beeld gaan we de tijd en natuur hun werk laten doen en het laten overgroeien met klimop. Zo slokt het park uiteindelijk het beeld op." Halle pakt beide beelden aan bij de renovatie van het Albertpark. Die zou tegen de zomer van volgend jaar klaar moeten zijn.