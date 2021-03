Straathoekverpleegkundige Ivo: "We merken meer mentale problemen bij dak- en thuislozen in Hasselt"

Ivo Todts en zijn collega's trekken elke dag door de straten van Hasselt op zoek naar mensen in nood. " We kennen uiteraard de pleinen en plekken waar dak-en thuislozen te vinden zijn", zegt Ivo. "We gaan ook geregeld naar Café Anoniem en de winternachtopvang om daar de mensen te ontmoeten."

Het is in de eerste plaats medische hulp die de straathoekverplegers bieden. Net zoals in de thuiszorg gaat het dan bijvoorbeeld om de verzorging van kleine wonden of hechtingen. "We proberen mensen die er erger aan toe zijn ook de stap te laten zetten naar huisartsen of andere medische voorzieningen", vult Ivo aan.