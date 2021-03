Te veel wandelaars, te weinig honden: dierenasiel uit Ieper schort wandelingen tijdelijk op

“Een leeg asiel is een goed asiel”, luidt de slogan van het dierenasiel van Ieper. En dat is nu bijna het geval daar. Sinds de coronacrisis is de vraag naar huisdieren enorm gegroeid. "Mensen voelen zich alleen en zoeken andere manieren om hun vrije tijd te besteden. Een huisdier is goed voor de mentale gezondheid, die nu onder druk staat", klinkt het in het asiel. "Ons asiel is op dit moment relatief leeg en dat doet ons plezier."