Telpalen als stimulans voor fietsers

Op drie plaatsen op drie verschillende fietssnelwegen staat nu alvast een fietsteller: één aan de spoorbrug in Kuringen op de fietssnelweg Hasselt-Antwerpen, één in Houthalen-Helchteren op de route van Hasselt naar Pelt en één in Dilsen-Stokkem langs het Kolenspoor tussen Genk en Maaseik. Ze registreren hoeveel fietsers er per dag passeren en ook het jaartotaal is te zien.

Volgens gedeputeerde voor Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA) is meten weten. De data kunnen gebruikt worden om het fietsbeleid verder uit te stippelen. Maar de telpalen werken ook stimulerend, fietsers zien met hoevelen ze zijn. Om het fietsers zo comfortabel mogelijk te maken, zijn de tellussen in het wegdek ingeslepen. Het is de bedoeling dat er nog telpalen bijkomen. Zo komt er alvast eentje bij aan de fietsbrug die momenteel over het Albertkanaal in Godsheide wordt aangelegd