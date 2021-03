Burgemeesters vinden het moeilijk om thuis te werken: "Sommige zaken kàn je gewoon niet van thuis uit regelen"

"Ik doe alles digitaal", zegt Croes. "Als het echt niet anders kan, woon ik fysiek een vergadering bij. Maar dat is enkel als er grote plannen getoond moeten worden. Ik ga soms nog naar het gemeentehuis als er een huwelijk voltrokken moet worden. Ook dat kan moeilijk van thuis uit. 's Avonds, als er geen volk meer is in het gemeentehuis, ga ik documenten ondertekenen."

"Ik ben zelf besmet geweest met het coronavirus en moest zelfs even in het ziekenhuis opgenomen worden. Doordat ik me fel aan de maatregelen hou, heb ik niemand in het gemeentehuis besmet", besluit de burgemeester van Deerlijk.