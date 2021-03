Tiener Tyrannosaurussen hebben kleinere soorten vleeseters weggeconcurreerd

Dinosaurussen zijn een levenslange passie van me", zei Schroeder. "Ik was, en ben nog steeds, heel erg een 'dinosaurus-kind'. Mijn interesse in de diversiteit van de dinosaurussen is ontstaan toen ik me realiseerde dat niemand echt keek naar de dinosaurussen op de manier waarop we naar moderne zoogdieren en vogels kijken."



"Er valt enorm veel te leren uit het toepassen van de methoden van de moderne en paleo-ecologie op de dinosaurussen. Gelukkig leven we nu in een tijdperk van dinosaurus-onderzoek waarin er een boel informatie digitaal beschikbaar is. Dat maakt dat grote ecologische vragen die veel data vereisen, nu binnen het bereik komen van de dinosaurus-paleontologie", zo zei ze.

De studie van Katlin Schroeder, Kathleen Lyons en Felisa Smith is gepubliceerd in Science, dat er ook een 'in depth-artikel' aan heeft gewijd. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of New Mexico.