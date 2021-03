Toch veel toeschouwers voor koers in het centrum van Kortrijk

Je kon het ook op televisie zien. Bij de passage van de renners door het centrum van Kortrijk stonden er veel toeschouwers. En dat waren zeker niet alleen maar mensen die langs het parcours wonen. Nochtans is er het politiebesluit van de provinciegouverneur dat publiek verbiedt tijdens de doortocht van wielerwedstrijden in West-Vlaanderen.

Gouverneur Carl Decaluwé kan er niet om lachen. "Dat er in het centrum van Kortrijk toch veel volk stond, is meer dan zo maar een toeval. Iedereen wist dat het mooi weer zou zijn. Er was ook een wandeling in Kortrijk. En dan is er de koers. Dan kan je toch vermoeden dat er problemen mogelijk zijn. Dan moet je daarop voorzien zijn. Ik vind dat de stad en de politie beter werk hadden kunnen doen. Dan komt zeker aan bod tijdens de evaluatie."